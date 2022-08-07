В Великобритании рассказали, что может подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне

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Поставка Украине более тяжелого вооружения может подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне, пишет британский журнал The Economist. Авторы статьи уверены, что именно по этой причине Вашингтон пока осторожничает с военной поддержкой Киева.

В публикации приводятся слава украинского министра обороны Алексея Резника, который ранее заявил, что для него слово "невозможно" означает "возможно в будущем". Также журналисты напомнили обещание президента США Джо Байдена не допустить третьей мировой войны.

"<...> главная причина, почему Америка действует с оглядкой, – это страх. Она боится эскалации – что Россия нанесет удар по НАТО или прибегнет к химическому или ядерному оружию на Украине. Любой из этих вариантов почти наверняка втянет альянс в прямой конфликт с Россией", – говорится в публикации.

Авторы материала также считают, что Запад действует с "невиданным проворством", поскольку сначала он поставлял Украине противотанковые ракеты Javelin, а затем – ПЗРК Stinger и РЗСО HIMARS.

Ранее замглавы делегации РФ при ООН Андрей Белоусов заявил, что утверждения о том, что ядерные силы России переведены в режим повышенной боеготовности, не соответствуют действительности. Дипломат напомнил, что в начале марта Владимир Путин приказал временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства. Он пояснил, что это означает лишь переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом.

До этого замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий отметил, что против России развязана гибридная военная кампания, которая чревата прямым конфликтом между двумя ядерными державами. Он напомнил, что, по мнению Москвы, в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

