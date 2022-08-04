В НАТО заявили об опасном положении, в котором находится Европа

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об опасном положении, в котором находятся сейчас европейские страны. Он заметил, что такой ситуации не было со времен Второй мировой войны.

"Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну", – передает ТАСС его слова.

Ранее замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий отметил, что против России развязана гибридная военная кампания, которая чревата прямым конфликтом между двумя ядерными державами. Он напомнил, что, по мнению Москвы, в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.