РФ готова разрешить ситуацию с Украиной дипломатически, но на своих условиях – Песков

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о готовности России разрешить конфликт, возникший на территории Украины, дипломатическим путем.

"Действительно, Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем – на своих условиях. Здесь просто уместно еще раз напомнить, что эти условия были согласованы в Стамбуле. И они были согласованы обеими сторонами – переговорщиками России и Украины", – передает ТАСС его слова.

В свою очередь, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер столкнулся с критикой в свой адрес из-за того, что по-прежнему поддерживает диалог с российской стороной и имеет дружеские отношения с Владимиром Путиным. Немецкий политик выразил уверенность в том, что возникший конфликт между РФ и Украиной можно разрешить с помощью переговоров.

"Я не хочу отнимать работу по посредничеству у кого-либо в правительстве. Но почему я должен прекращать переговоры, которые возможны с юридической точки зрения и не грозят неприятностями мне и моей семье", – высказался он.

Кроме того, Шредер еще раз обратил внимание на то, что Россия желает разрешить этот вопрос именно дипломатическим путем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет предубеждений относительно возобновления переговоров с Киевом в более широких вопросах, которые касаются не только продовольственного урегулирования. Он отметил, что все зависит не от Москвы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.