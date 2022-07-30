Полковник США рассказал о последнем для Украины шансе договориться с РФ

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У Украины есть последняя возможность завершить конфликт путем переговоров с Россией, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
"Я думаю, это последний шанс для Киева закончить конфликт путем переговоров. Москва, скорее всего, не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне четко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий", – сообщил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Полковник также отметил критичность политической и экономической ситуации в Европе, в связи с этим западные страны не будут иметь возможности помогать Киеву.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет предупреждений относительно возобновления переговоров с Киевов в более широких вопросах, которые касаются не только продовольственного урегулирования.
Он отметил, что все зависит не от Москвы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Желая победы Киеву, Запад не дает Украине перейти к мирному процессу – Лавров
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