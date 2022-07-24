РФ не имеет предубеждений в вопросе возобновления переговоров с Киевом – Лавров

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Россия не имеет предупреждений относительно возобновления переговоров с Киевов в более широких вопросах, которые касаются не только продовольственного урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что дело зависит не от Москвы.

"Украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленными его советниками, заявляют, что никаких переговоров не будет пока Украина не победит Россию на поле боя", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, был подписан в Стамбуле 22 июля. Речь идет о соглашении между Россией, Турцией, Украиной и ООН о создании четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы исключить провокации и не допустить контрабанды оружия.

Еще один документ – меморандум между РФ и ООН – фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию ограничений против России на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений. Также были прописаны механизмы вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов.

