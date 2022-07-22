Коридор для судов с зерном в Черном море начнет действовать в ближайшие недели – СМИ

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Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море начнет действовать в ближайшие недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его данным, соответствующие гарантии уже получены.

Ожидается, что документ по зерновому вопросу подпишут в Стамбуле 22 июля в 16:30. В церемонии должны принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Накануне сообщалось, что США поддержат соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной. Президент Турции до этого заявил, что итоговый документ по зерновому коридору из Украины может быть подписан на текущей неделе. Он добавил, что Координационный центр в Стамбуле будет контролировать экспорт зерна по морю.

Еще раньше российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

На встрече с президентом Турции Владимир Путин отметил, что в переговорах по вывозу украинского зерна есть продвижение, однако еще не все вопросы решены. Он также выразил благодарность своему коллеге за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров.