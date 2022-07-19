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Политика

19 июля, 20:29

Путин отметил, что в переговорах по украинскому зерну есть продвижение

властьполитика

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин оценил ход переговоров по вывозу украинского зерна, сообщает РИА Новости.

Президент РФ на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что в переговорах есть продвижение, однако еще не все вопросы решены. Он также выразил благодарность своему коллеге за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров.

Ранее российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря. Конашенков отмечал, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

В свою очередь, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ходе встречи делегаций были определены ключевые технические моменты, среди которых – создание координационного центра в турецкой столице, куда прибудут представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, а также обеспечение безопасности.

Между тем Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, Украина сама заминировала собственные порты и теперь сама же должна их разминировать. Кроме того, российский лидер обратил внимание на альтернативные маршруты вывоза зерна, в том числе через соседние страны.

Переговоры между РФ, Украиной, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна прошли в Стамбуле

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