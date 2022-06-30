Путин заявил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна

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Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Киеву необходимо самостоятельно разминировать порты. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.

По его словам, порты заминировала Украина. Сейчас же ей никто не мешает их разминировать и выводить оттуда суда.

Путин подчеркнул, что Москва гарантирует обеспечение безопасности. При этом он указал и на другие возможные пути вывоза зерна.

"Через Румынию, Дунай, последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря", – перечислил президент России.

Путин добавил, что на Украине сейчас 5 миллионов тонн зерна, что никак не влияет на мировые рынки. Он напомнил, что экспорт украинского зерна составляет лишь 0,5% от всего производимого в мире продовольствия.

По его мнению, проблемы с продовольствием возникли из-за западных санкций против российских портов. Путин подчеркнул, что таким образом Евросоюз и США создали проблемы со страхованием грузом, фрахтом. Он добавил, что сейчас эти вопросы обсуждаются при прямом участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Можно дискутировать по теме продовольствия сколько угодно, но сейчас надо принимать меры, чтобы ситуация в сфере не стала трагической", – отметил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ситуации с вывозом украинского зерна из Одессы пока нет никакого прогресса. По его словам, Россия и Украина не приблизились к достижению договоренностей по данному вопросу. Песков отметил, что для разрешения этой ситуации Украина должна разминировать подходы к своим портам.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

