Песков ответил на обвинения в "краже" Россией украинского зерна

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в якобы воровстве Россией украинского зерна, сообщает RT. По его словам, Россия не крала никакого зерна.

До этого глава МИД Сергей Лавров ответил шуткой украинскому журналисту, который обвинил Москву в воровстве зерна. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул возможность свободной перевозки зерна в пункты назначения. По его словам, Россия данному процессу никак не препятствует.

7 июня официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что структуры ООН не имеют возможности подтвердить обвинения Киева в адрес России в краже украинского зерна.

По его словам, в ООН видели сообщения СМИ о том, что Россия якобы экспортирует зерно Украины. Он отметил, что в организации выступают за свободную торговлю продовольствием по Черному морю для обеспечения потребностей людей по всему миру.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

