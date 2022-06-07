В ООН не смогли подтвердить обвинения в краже РФ украинского зерна

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Структуры ООН не имеют возможности подтвердить обвинения Киева в адрес России в краже украинского зерна, заявил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ООН видели сообщения СМИ о том, что Россия якобы экспортирует зерно Украины.

Он отметил, что в организации выступают за свободную торговлю продовольствием по Черному морю для обеспечения потребностей людей по всему миру.

Ранее Владимир Путин назвал блефом заявления, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно. Он отметил, что Россия не препятствует этому. Москва гарантирует мирный проход судов с зерном Украины после разминирования портов. Путин напомнил, что подходы заминировали киевские власти, а не РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

