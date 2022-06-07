В Госдепе заявили, что визит Лаврова в Турцию не решит вопрос экспорта зерна с Украины

Фото: depositphotos/teamtime

Соединенные Штаты считают, что визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Турцию не сможет привести к разрешению проблемы поставок зерна с Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Уверен, что одной встречей не решишь эту проблему. Этот вызов требует включения Украины на центральную роль", – приводит его слова РИА Новости.

Тем не менее, добавил Прайс, Вашингтон намерен следить за визитом российского министра в Турцию. Представитель Госдепа также сообщил, что США продолжают контакты по вопросам поставок зерна с Евросоюзом, ООН и Анкарой.

Ранее Владимир Путин заявил, что существует пять различных логистических направлений вывоза зерна, заблокированного в украинских портах. Самым простым из них российский лидер назвал транспортировку через Белоруссию, но для этого необходимо снять с Минска санкции. Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался от этого предложения.

Кроме того, Путин заявил, что вывоз зерна можно осуществить через украинские порты после разминирования прибрежных вод, через Польшу, по Дунаю через Румынию, а также через подконтрольные России порты в Черном и Азовском морях. Президент РФ подчеркнул, что в таком случае Россия обеспечит безопасный проход судов.

