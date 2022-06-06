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Президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию, сообщает РИА Новости.

"Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом", – заявил украинский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что существует пять различных логистических направлений вывоза зерна, заблокированного в украинских портах. Самым простым из них российский лидер назвал транспортировку через Белоруссию.

По словам источника в правительстве США, американские власти не станут снимать ограничительные меры против РФ ради возобновления экспорта украинского зерна на мировой рынок. В ООН подтвердили, что ситуация осложняет переговорный процесс.