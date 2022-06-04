В Турции рассчитывают определить механизм по зерновому вопросу после визита Лаврова

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Анкара рассчитывает определить механизм по зерновому вопросу во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын.

"В ходе визита господина Лаврова мы рассчитываем быстро разобраться с различными аспектами этого вопроса, принять решение и как можно скорее начать процесс в рамках определенного протокола и меморандума о взаимопонимании", – приводит слова Калына газета Star.

По его словам, на начало процесса уйдет около 3–5 недель.

Калын добавил, что время играет против во время рассмотрения вопросов разминирования, подготовки коридора и выхода судов. Он отметил, что чем раньше начать заниматься этим процессом, тем будет лучше.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что выводу судов с зерном из украинских портов препятствуют установленные Украиной мины. По его словам, необходим коридор для судов и его очистка от мин. Чавушоглу уточнил, что Украина готова очистить такой коридор в течение 15 дней, однако она не хочет прохода через Одесский порт российских военных кораблей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

