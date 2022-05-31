Глава МИД Турции заявил, что выводу судов с зерном из украинских портов мешают мины

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Установленные Украиной мины препятствуют выводу судов с зерном из украинских портов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Одной из проблем по безопасному выводу судов с зерном являются мины в море, установленные Украиной в Одесской области. Другая причина – возможность доставки российской продукции на рынки. В шестом пакете санкций имеется вопрос страховки", – приводит его слова агентство "Анадолу".
Турецкий министр подчеркнул, что РФ хочет добиться снятия ограничений по страховке судов, которые перевозили бы продукцию. Кроме того, необходим коридор для судов и его очистка от мин.
Чавушоглу уточнил, что Украина готова очистить такой коридор в течение 15 дней, однако она не хочет прохода через Одесский порт российских военных кораблей. В свою очередь, РФ выступает против поставок вооружения Украине через данный коридор.
"Нужен механизм. Вчера и Путин, и Зеленский заявили, что готовы работать над этим", – отметил глава МИД Турции.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные обеспечат безопасный проход для судов с украинским зерном, если Киев проведет разминирование своих территориальных вод.
Лавров отметил, что российская сторона уже предприняла все необходимые шаги и предоставила все возможные гарантии для решения проблемы продовольственной безопасности. Однако, по словам министра, Запад игнорирует эти шаги.
МО РФ: ответственность за безопасный выход судов из украинских портов несет Украина
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