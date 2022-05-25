Москва готова предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов – МИД

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Москва готова предоставить гуманитарные коридоры для разблокировки украинских кораблей с зерном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. При этом он подчеркнул, что сперва Киев должен разминировать все порты с российскими кораблями.

"Мы всегда готовы к диалогу со всеми, кто стремится к миру, к мирному разрешению всех проблем. Заявление Урсулы фон дер Ляйен оставляю на ее совести", – сказал Руденко "Интерфаксу".

Так он по просьбе агентства прокомментировал прозвучавшие накануне заявления фон дер Ляйен о том, что Москва использует продовольственную тему как оружие.

"Мы уже неоднократно высказывались на этот счет, что решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, связанного в том числе со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции. А также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли, Россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход, что она и делает каждый день", – заявил Руденко.

Ранее Руденко призывал отменить введенные против России рестриктивные меры, что способствовало бы возобновлению поставок зерна на мировые рынки.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Запад продолжает обвинять Россию в искусственном создании продовольственного кризиса в мире. По его словам, киевский режим, пренебрегая благополучием собственного народа, готов на все в угоду западным странам, которые "лицемерно заявляют о гуманитарной поддержке".

Китайское издание Xinhua сообщило, что крупнейший со времен Второй мировой войны продовольственный кризис в Европе спровоцировали антироссийские санкции и ситуация на Украине. Авторы статьи указывают, что жители Европы чувствуют "небывалое давление" из-за роста цен на продукты питания в связи с остановкой экспорта пшеницы и кукурузы из РФ и Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

