ВСУ заминировали емкости с опасными веществами на Лисичанском заводе редких газов – МО РФ

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ВС Украины заминировали емкости с химвеществами в ангарах Лисичанского завода редких газов в ЛНР. Об этом сообщил начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Лисичанске Луганской Народной Республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей", – отметил Мизинцев.

По его словам, украинские боевики регулярно ведут обстрелы из РСЗО по позициям Вооруженных сил России и формированиям ЛНР, провоцируя их на ответный удар с целью обвинения в убийстве мирных граждан и создании техногенного ЧП в городе.

Ранее российские саперы обезвредили более 100 мин, растяжек и других взрывных ловушек на "Азовстали". На территории предприятия активно продолжаются работы по разминированию.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

