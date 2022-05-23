Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге после заседания контактной группы стран по оказанию военной помощи Киеву.
Он отметил, что это позволит Украине защищать свое побережье. По словам Остина, о новых пакетах военной помощи украинской стороне объявили порядка 20 государств.
Ранее стало известно, что США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, включая дополнительную артиллерию, радары и другую технику. Джо Байден заявил, что продолжение помощи "еще более усилит Украину как на поле боя, так и за столом переговоров".
Закон о выделении помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов одобрил сенат США 19 мая.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Новый пакет военной помощи Украине включает 18 гаубиц – Пентагон
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