Сенат США утвердил закон о помощи Украине на 40 млрд долларов

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Сенат Соединенных Штатов одобрил закон о выделении помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 51 из 100 сенаторов выступил за данную инициативу, этого достаточно для ее утверждения.

Документ отправлен на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов на прошлой неделе, однако сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал документ и потребовал внести поправки об ужесточении надзора за расходованием средств. Он заявил, что конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет американская казна в случае принятия данной инициативы.

После официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что если сенат в итоге не примет данный законопроект, то поставки вооружений Украине со стороны Соединенных Штатов могут приостановиться.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину. По мнению дипломата, страны Альянса делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.

Обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

