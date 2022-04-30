Лавров обвинил НАТО в попытках помешать политическому урегулированию кризиса на Украине

Фото: depositphotos/Ale_Mi
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.
Он отметил, что в настоящее время Россия является свидетелем проявления классических двойных стандартов и лицемерия западного истеблишмента.
"На Украину через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком идут различные вооружения. Все это делается под предлогом "борьбы с вторжением", а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией "до последнего украинца", – сказал Лавров и интервью агентству Синьхуа, передает ТАСС.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Вашингтону и Брюсселю совершенно безразлична судьба Украины как субъекта международных отношений. Дипломат призвал Соединенные Штаты и Североатлантический альянс одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы.
Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что украинский народ нуждается в решении гуманитарных вопросов, а не в переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger и Javelin. Он напомнил, что Россия с 2014 года направила в Донбасс десятки тысяч тонн гумпомощи.
Ранее в интервью телеканалу Al-Arabiya Лавров заявил, что Москва никому не угрожает ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны. По его словам, именно Россия неоднократно инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров усомнился в результатах переговоров с Украиной при текущей позиции Киева
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: