Лавров обвинил НАТО в попытках помешать политическому урегулированию кризиса на Украине

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.

Он отметил, что в настоящее время Россия является свидетелем проявления классических двойных стандартов и лицемерия западного истеблишмента.

"На Украину через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком идут различные вооружения. Все это делается под предлогом "борьбы с вторжением", а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией "до последнего украинца", – сказал Лавров и интервью агентству Синьхуа, передает ТАСС.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Вашингтону и Брюсселю совершенно безразлична судьба Украины как субъекта международных отношений. Дипломат призвал Соединенные Штаты и Североатлантический альянс одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что украинский народ нуждается в решении гуманитарных вопросов, а не в переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger и Javelin. Он напомнил, что Россия с 2014 года направила в Донбасс десятки тысяч тонн гумпомощи.

Ранее в интервью телеканалу Al-Arabiya Лавров заявил, что Москва никому не угрожает ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны. По его словам, именно Россия неоднократно инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

