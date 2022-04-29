Лавров обвинил санкции Запада в нарушении поставок продовольствия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки продовольствия были нарушены из-за санкций Запада, передает ТАСС.

"Санкции запрещают российским кораблям ходить куда-либо, запрещают российским компаниям какие-либо логистические действия и пользование инфраструктурой. Если есть желание увидеть настоящие причины этого продовольственного кризиса, кое-кому нужно посмотреть в зеркало", – заявил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что затронул данную тему в беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Министр заявил, что представителю организации должно быть стыдно не упоминать санкции как причину нарушения цепочек поставки продовольствия.

По словам Лаврова, Гутерриш рассказал о санкциях на пресс-конференции о докладе ООН, однако в самом документе этой причины прописано не было.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры на поддержание стабильных цен на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Доклад требуется предоставить до 1 мая 2022 года.