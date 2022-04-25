Названы навыки россиян, позволяющие пережить любой кризис

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Россияне выработали методики, которые позволяют им пережить любой кризис. Одним из таких навыков является умение вовремя запастись всем необходимым, сообщает радио КП.

"85% жителей смогли оперативно закупить продовольствие даже в большем количестве, чем в 1992 году, на следующий год после распада СССР", – говорится в сообщении.

По данным экспертов, россияне смогут пережить влияние санкций также из-за того, что у многих есть дачные участки, где они выращивают урожай. В настоящее время к садоводству стали возвращаться и те, кто давно забросил грядки.

Кроме того, граждане России не очень доверяют помощи высокотехнологичных устройств, всегда имеют в запасе наличные деньги. Из-за этого население не пострадало после отключения Visa и Mastercard, выразили мнение специалисты. Среди полезных для кризиса качеств они также назвали умение россиян экономить. Благодаря грамотному подходу образ жизни граждан изменился не очень сильно.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар рассказал, что РФ своевременно приняла меры для снижения рисков от западных санкций.

До этого Владимир Путин заявил, что санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении России провалилась. По словам российского лидера, Запад рассчитывал быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, а также дефицит товаров в магазинах, однако такая политика в отношении России провалилась.