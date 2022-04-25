Фото: kremlin.ru
Владимир Путин назвал "санкционной агрессией" внешние ограничения в отношении России. Об этом он заявил на коллегии Генпрокуратуры, передает сайт "Комсомольской правды".
Глава государства подчеркнул, что механизмы поддержки граждан в условиях санкций должны работать без сбоев на всех уровнях. Он считает, что у Запада не получается расколоть российское общество.
По его словам, Москва столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, однако даже в таких условиях у российской экономики есть возможности работать стабильно и без сбоев.
Он призвал дать возможность спокойно работать в РФ тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление.
"Россия сталкивается в последнее время с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. После начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса такое давление, как мы понимаем и знаем, еще больше усилилось," – сказал президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении России провалилась. По словам российского лидера, Запад рассчитывал быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, а также дефицит товаров в магазинах.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва и Минск знают, как отвечать на западные санкции. Она добавила, что санкции вводятся под предлогом непринятия российской политики. Однако, по словам Захаровой, примеры Кубы и Венесуэлы говорят о том, что принципиальность западных стран может исчезнуть при возникновении необходимости решать собственные проблемы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Антироссийские санкции не являются способом решения конфликта на Украине – МИД Аргентины
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