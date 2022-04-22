В МВФ рассказали о минимальных рисках для правительства РФ в случае дефолта

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В случае возможного технического дефолта низкий уровень суверенного долга России и рыночные условия уменьшают риски для правительства. Об этом рассказал директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

По его словам, объем непогашенного государственного долга России невелик в глобальном плане. Он также отметил, что рыночные цены уже отражают вероятность дефолта.

"Таким образом, это должно обеспечить определенный комфорт с точки зрения рисков финансовой стабильности. Это также означает для российского правительства, что восстановить доступ на рынок после такого эпизода было бы и будет всегда трудно. Это обычно занимает время, но у России на данном этапе нет потребности в рыночном финансировании", – цитирует Каммера ТАСС.

При этом он подчеркнул, что возможный дефолт имеет серьезные последствия для предприятий. Он отметил, что непогашенный корпоративный внешний долг РФ составляет более 400 миллиардов долларов.

"И такое развитие событий также затруднят получение кредитов предприятиями, что окажет гораздо более существенное влияние на российскую экономику", – заключил Каммер.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина исключила возможность дефолта в России. По ее словам, в стране есть все необходимые финансовые ресурсы. До этого она заявила, что Россия вступает в период структурных изменений из-за санкций Запада. Она считает, что трансформация начнется во втором квартале или начале третьего 2022 года.

