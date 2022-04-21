Силуанов заявил, что ситуация в мировой экономике является следствием санкций

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что текущая ситуация в мировой экономике является следствием санкций и накопленных дисбалансов после пандемии COVID-19.

"Стреляем себе в ногу, а страдают все, особенно развивающиеся страны и страны с низким уровнем доходов. На это накладывается ускоренный энергопереход, динамика которого также подгоняет цены на энергоресурсы", – приводятся слова Силуанова на сайте Минфина РФ.

По словам министра, Международный валютно-финансовый комитет признает, что ограничения приведут к фрагментации международной валютной системы. В связи с этим Силуанов призвал снимать барьеры в торговле между странами для снижения инфляции и роста доходов граждан.

"Переживаемый нами момент – это проверка на соблюдение заявленных принципов многостороннего сотрудничества", – заключил глава Минфина.

Ранее Антон Силуанов на встрече с главами центробанков и министрами финансов стран G20 предупредил о рисках для мировой экономики из-за введенных против России санкций. Он отметил, что ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась.

