Силуанов предупредил G20 о рисках для мировой экономики из-за санкций против РФ

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Министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с главами центробанков и министрами финансов стран G20 предупредил о рисках для мировой экономики из-за введенных против России санкций. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Он отметил, что ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась.
"Чрезмерно мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика, проводимая последние годы в развитых странах, уже в прошлом году создала инфляционное давление, а введенные против России санкционные ограничения не только еще больше усилили его, но и привели к новым рискам в экономике", – сказал Силуанов.
По его мнению, рост цен на энергоносители и продукцию сельского хозяйства ударит по развивающимся странам и государствам с низким уровнем доходов. При этом, отметил министр, некоторым странам грозят и тяжелые социальные последствия.
Ранее кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов заявил, что Россия будет бороться за возврат замороженных международных резервов. При этом он считает, что перспективы победы кажутся небольшими. Он добавил, что подобные прецеденты рассматриваются годами.
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