Экономист рассказал о роли России в предотвращении мирового голода

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце предложила создать альянс по глобальной продовольственной безопасности, чтобы предотвратить мировой голод. По ее словам, из-за проблем с продуктами питания тяжелее всего придется странам Африки, Ближнего Востока и Азии. Разбираемся, насколько велика угроза и как Россия может изменить эту ситуацию вопреки санкциям.



Еда как роскошь?

О глобальном продовольственном кризисе из-за действий Запада в отношении России не раз предупреждал Владимир Путин. По его словам, санкции ведут к разрыву продовольственных и логистических связей, ускоряют инфляцию и бьют по благосостоянию миллионов. В беднейших странах и вовсе возможен массовый голод, подчеркнул президент.



Россия является одним из крупнейших поставщиков зерновых и продовольствия в мире. По данным "Агроэкспорта", в 2021 году продажи продукции агропромышленного комплекса из РФ выросли на 21%, до более чем 37 миллиардов долларов. Среди самых востребованных продуктов на экспорт зерновые, масложировая продукция, рыба и морепродукты. Основными покупателями являются страны Евросоюза, Китай, Турция, Казахстан, Египет и Южная Корея.



Генсек ООН Антониу Гутерриш в беседе с чешским сетевым изданием Seznam Zprávy подчеркнул, что на Россию и Украину суммарно приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла. При этом из-за боевых действий фермеры не могут убирать урожай, закрываются порты и блокируется экспорт, отметил генсек. Все это нарушает цепочки поставок и провоцирует резкий скачок цен, подчеркнул он.





Антониу Гутерриш генсек ООН Кризис может ввергнуть до 1,7 миллиарда человек, то есть более пятой части человечества, в нищету и голод в таких масштабах, каких не было несколько десятилетий.

Схожие опасения высказала глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. По ее мнению, рост глобальных цен на продукты из-за конфликта на Украине рискует обернуться голодными бунтами. "Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине бедных людей по всему миру. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах", – цитирует главу организации РИА Новости.

Риск голода в Африке и на Ближнем Востоке признали и в Белом доме. В интервью CNBC представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз заявила, что Россия и Украина как производители пшеницы, сои и других культур являются хлебной корзиной для многих регионов мира. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи лидеров стран G7 назвал грядущий продовольственный кризис беспрецедентным. Он убежден, что в ближайшие 12–18 месяцев ситуация станет еще более трудной.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом более чем на 100%. Потребности в картофеле, молоке и овощах отечественный агропромышленный комплекс закрывает более чем на 80%, подчеркнул он. Благодаря субсидиям российских властей на покупку аграриями отечественной сельхозтехники и программе льготного лизинга фермеры получили свыше 32 тысяч тракторов, комбайнов и другого оборудования, добавил Мишустин.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выход из кризиса

Проблемы с продовольствием начались еще во время пандемии, рассказал Москве 24 директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. Уже тогда были нарушены логистические связи, и беднейшие страны не смогли получить продовольствие вовремя и по тем ценам, которые были бы им по карману, подчеркнул эксперт.

"Во время пандемии все страны, особенно Китай, стали "затовариваться". И наиболее нуждающиеся государства Африки и Ближнего Востока, а также те регионы, которые называют "горячими точками", стали испытывать дефицит поставок продуктов питания. Уже тогда количество голодающих резко повысилось", – отметил Тихонов.

По словам эксперта, после острой фазы пандемии поставки продовольствия до сих пор не восстановились в полном объеме. Нынешняя ситуация в мире только обострила эту проблему.





Анатолий Тихонов директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ситуация усугубилась из-за того, что такие крупные игроки, как Россия и Украина, фактически ушли с рынка продовольствия. Причем для стран Ближнего Востока, Египта, Алжира, Руанды поставки из этих стран достигали до 80% от общего объема. Прежде всего, это пшеница, мука, другие базовые товары. Конечно, это сильно повлияет на рынок.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), уже сейчас в мире голодают и недоедают более 800 миллионов человек. "Это колоссальная цифра", – привел данные Тихонов.

США и Европа в будущем тоже рискуют недосчитаться продовольствия, однако в их ситуации риски во многом связаны с климатическими условиями. В пример Тихонов привел аномальную засуху, которая была зафиксирована в американском штате Канзас. Из-за капризов погоды, скорее всего, второй год подряд там будет неурожай зерновых, сказал эксперт.

"Но что касается богатых государств вроде США и стран Евросоюза, они смогут просто купить урожай. А у беднейших стран денег на это не хватит – вот в чем дело. За счет того, что часть продуктов ушла с рынка, а себестоимость оставшихся товаров станет выше", – подчеркнул Тихонов.

При этом покупать товары американцам и европейцам тоже станет сложнее. Эксперт объяснил это тем, что стоимость всех составляющих для производства сельхозпродукции в сложившихся обстоятельствах выросла в несколько раз.





Анатолий Тихонов директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Будущий урожай по себестоимости выйдет в разы дороже, чем в прошлом году. А у населения богатых стран доходы так не растут. Они будут беднеть, а продовольствие – дорожать. Соответственно, у них голодающих и недоедающих появится больше.

Россия теоретически может продолжить экспортировать товары агропромышленного комплекса за рубеж, подчеркнул Тихонов. По его словам, во всех санкциях, которые касаются сельхозпродукции и агросектора, предусмотрены исключения. Однако на деле экспортировать российские товары за границу стало значительно сложнее из-за проблем с логистикой, сказал он.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"С практической точки зрения пока зарубежные страны петух не клюнет, проблема с поставками будет. Возможность экспорта продукции из России за счет исключений в санкциях есть. Но существуют проблемы с логистикой. Многие транспортные компании перестали работать с нашими портами, перевозчиками, поставщиками и производителями. Если настанет кризисная ситуация, я на 100% уверен, что дадут команду, и все перевозчики ринутся к нам загружать товары", – прогнозирует Тихонов.





Анатолий Тихонов директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС На мой взгляд, понимание, как мы сможем экспортировать будущий урожай, появится в течение ближайших двух-трех месяцев. Санкции против нас ввели только недавно, нарушились логистические пути. Нужно время, чтобы понять, как перенаправить потоки. Если у стран, которые нуждаются в нашей сельхозпродукции, останется потребность в ней, а я в этом уверен, мы просто продумаем новую логистику их поставки.

Эксперт не исключил, что в дальнейшем российский агропромышленный комплекс может перейти на расчеты за продукцию с зарубежными покупателями в рублях. По словам Тихонова, подобная практика уже складывается со странами Евразийского экономического сообщества, Индией и Китаем. Однако переход в любом случае должен быть постепенным, а не одномоментным, резюмировал специалист.

