Путин предупредил о миграционном кризисе в Европе

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Вслед за продовольственным кризисом в мире последует миграционный в Европе. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения.

Он выразил мнение, что западные политики принимают решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису.

По словам Путина, действия Запада ведут к разрыву продовольственных и логистических связей, усилению инфляции и снижению благосостояния миллионов. При этом в беднейших странах, отметил российский лидер, может быть массовый голод.

"За продовольственным кризисом последует еще одна волна миграции, в том числе, и прежде всего, в европейские страны", – предупредил Путин.

Ранее Путин заявил, что Европе грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест из-за давления США. Он добавил, что также будут расти цены на продовольствие, бензин, электроэнергию и ЖКУ. По словам Путина, кардинально снизится уровень жизни граждан.

