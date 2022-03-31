Путин спрогнозировал потерю рабочих мест в Европе из-за действий США

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Европе грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест из-за давления США. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.

Он добавил, что также будут расти цены на продовольствие, бензин, электроэнергию и ЖКУ. По словам Путина, кардинально снизится уровень жизни граждан.

"Именно такую цену правящие западные элиты предлагают заплатить людям за свои амбиции и недальновидные действия как в политике, так и в экономике", – подчеркнул президент России.

Путин отметил, что на фоне падения глобальных рынков стоимость акций американских компаний лишь растет. Российский лидер добавил, что США пытаются перевести Европу на дорогой американский сжиженный газ.

"В результате европейцев не только заставляют раскошелиться, но и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка", – сказал Путин.

Ранее Путин сообщил, что подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. Для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке. Новый порядок вступит в силу 1 апреля. Если недружественные страны не будут платить с 1 апреля в рублях, Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

