Путин спрогнозировал потерю рабочих мест в Европе из-за действий США

Фото: kremlin.ru
Европе грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест из-за давления США. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
Он добавил, что также будут расти цены на продовольствие, бензин, электроэнергию и ЖКУ. По словам Путина, кардинально снизится уровень жизни граждан.
"Именно такую цену правящие западные элиты предлагают заплатить людям за свои амбиции и недальновидные действия как в политике, так и в экономике", – подчеркнул президент России.
Путин отметил, что на фоне падения глобальных рынков стоимость акций американских компаний лишь растет. Российский лидер добавил, что США пытаются перевести Европу на дорогой американский сжиженный газ.
"В результате европейцев не только заставляют раскошелиться, но и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка", – сказал Путин.
Ранее Путин сообщил, что подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. Для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке. Новый порядок вступит в силу 1 апреля. Если недружественные страны не будут платить с 1 апреля в рублях, Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: