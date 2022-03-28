Песков объяснил действия РФ в случае отказа ЕС платить за газ в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Россия будет действовать в случае, если европейские потребители газа откажутся оплачивать его в рублях. Об этом сообщает "Интерфакс".

"То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью". "В нашей ситуации заниматься европейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно", – заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что процесс поставок газа является комплексным, поэтому растягивается во времени. Временные рамки по новым договоренностям могут быть установлены после консультаций с ведомствами и "Газпромом".

На данный момент, как заявил пресс-секретарь главы государства, вопросы будут решаться "по мере их поступления".

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Комплекс мер по переводу платежей по оплате поставок на национальную валюту должен быть реализован к 31 марта.