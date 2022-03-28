Путин поручил реализовать перевод платежей за газ на рубли к 31 марта

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Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и компании "Газпром" к 31 марта реализовать комплекс мер по переводу платежей по оплате поставок газа в недружественные страны на рубли. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль", – указано в перечне поручений президента России.
Отмечается, что доклад о выполнении поручения должен быть представлен 31 марта, а затем – ежемесячно.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Премьер-министр Словении Янез Янша, реагируя на данный шаг Москвы, заявил, что в Европе не будут платить за российский газ в рублях. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС не позволит оплачивать российский газ рублями. По ее словам, это решение Путина является попыткой обойти санкции, чего не позволит сделать ЕС.
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