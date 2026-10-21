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21 октября, 13:36

Общество

В Общественной палате не поддержали идею о переименовании Санкт-Петербурга и Волгограда

Фото: 123RF.com/fotoreactor

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил против возвращения Санкт-Петербургу и Волгограду названий Ленинград и Сталинград, сообщает ТАСС.

По мнению Гриба, память о подвиге жителей и защитников этих городов в годы Великой Отечественной войны необходимо сохранять с помощью памятных мероприятий, а не переименования. Он также предложил использовать исторические названия в юбилейные даты на протяжении нескольких дней.

Вместе с тем замсекретаря ОП указал на финансовую сторону вопроса. По его словам, смена названий потребует значительных расходов, в том числе на замену табличек и документов.

Законопроект о переименовании городов-героев внесла в палату парламента депутат Госдумы от партии КПРФ Анжелика Глазкова. Инициатива, как пояснила парламентарий, направлена на восстановление исторической справедливости и увековечение героизма защитников и жителей городов. Документ также предусматривает запрет на изменение названий Ленинград и Сталинград.

Ранее первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков призвал переименовать улицы, названные в честь террористов, причастных к убийству императора Александра II. По его мнению, молодое поколение следует воспитывать на примерах создателей российского государства, а не тех, кто его разрушал. Также Цеков предложил активизировать замену иностранных названий.

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