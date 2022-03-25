Песков ответил на вопрос о нежелании Запада платить за газ рублями

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"Газпром" в ближайшее время должен будет довести до своих покупателей механизм оплаты газа в рублях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, продолжатся ли поставки газа в Европу, если та откажется платить российской валютой.

"В течение фактически оставшихся четырех дней "Газпром" должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять (оплату рублями. – Прим. ред.) технически и логистически", – цитирует его РИА Новости.

По словам представителя Кремля, руководство страны привержено поручению Владимира Путина согласно которому "Газпрому" необходимо принимать оплату за газ в российской валюте.

23 марта стало известно о решении президента РФ перевести оплату по газовым контрактам с Россией в рубли. В то же время он отметил, что это коснется недружественных России стран.

После данного заявления руководители ряда стран выступили с критикой такого решения. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не позволит оплачивать российский газ рублями, поскольку это является попыткой обойти антироссийские санкции.

