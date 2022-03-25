Песков ответил на вопрос о нежелании Запада платить за газ рублями

Фото: depositphotos/avevstaf
"Газпром" в ближайшее время должен будет довести до своих покупателей механизм оплаты газа в рублях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, продолжатся ли поставки газа в Европу, если та откажется платить российской валютой.
"В течение фактически оставшихся четырех дней "Газпром" должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять (оплату рублями. – Прим. ред.) технически и логистически", – цитирует его РИА Новости.
По словам представителя Кремля, руководство страны привержено поручению Владимира Путина согласно которому "Газпрому" необходимо принимать оплату за газ в российской валюте.
23 марта стало известно о решении президента РФ перевести оплату по газовым контрактам с Россией в рубли. В то же время он отметил, что это коснется недружественных России стран.
После данного заявления руководители ряда стран выступили с критикой такого решения. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не позволит оплачивать российский газ рублями, поскольку это является попыткой обойти антироссийские санкции.
Путин поручил перевести расчеты за поставку природного газа в рубли
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: