Песков рассказал, коснется ли директива о продаже газа за рубли "Новатэка"

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Директива о продаже газа за рубли была дана "Газпрому". Соответствующего поручения "Новатэку" не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что "Газпром" – международная компания, главным собственником которой является государство.

"Собственно, "Новатэк" – это компания, туда вряд ли может быть прямое поручение. То есть, была директива "Газпрому". <...> Про "Новатэк" президент ничего не говорил", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки в ответ на принятое решение сказал, что власти Японии пока не имеют понимания, каким образом будет осуществляться оплата российского газа в рублях. Он отметил, что данный вопрос обсуждается с имеющими к этому отношение ведомствами.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что данное решение Путина повлечет множество проблем для республики. Он отметил, что некоторые считают данное решение Владимира Путина гениальным в контексте геополитики и организации противостояния доллару вместе с юанем, однако сам президент Сербии усомнился в его эффективности и целесообразности.

