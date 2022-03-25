Европа "хорохорится", говоря о возможности отказа от российского газа – Медведев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Европейцы "хорохорятся", говоря о возможности отказа от российского газа, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

По его словам, решение поставлять газ за рубли было очевидным. Он призвал ЕС искать возможности платить.

"Пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся", – сказал Медведев.

После отказа США от импорта российской нефти аналогичную меру регулярно обсуждают в Германии и Евросоюзе. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что США давят на Европу, чтобы заставить ее отказаться от российского газа. Он добавил, что, если европейские страны примут такое решение, это будет апокалипсическим сценарием.

Помимо этого, Новак сказал, что, если против нефти и газа России будут вводиться санкции, рост цен на энергоресурсы в мире будет непредсказуемым и случится коллапс.

Он напомнил, что РФ – крупнейший поставщик энергоресурсов на мировые рынки: доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20% от мирового уровня торговли. Новак также отметил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

