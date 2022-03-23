Новак предупредил о коллапсе в случае санкций против нефти и газа РФ

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Если против нефти и газа России будут вводиться санкции, рост цен на энергоресурсы в мире будет непредсказуемым и случится коллапс, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своем выступлении на правительственном часе в Госдуме.

Он напомнил, что РФ – крупнейший поставщик энергоресурсов на мировые рынки: доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20% от мирового уровня торговли.

"Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым", – цитирует Новака РИА Новости.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил подготовку пятого пакета санкций против России и обсуждение введения эмбарго на поставки российской нефти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что это решение очень серьезно повлияет на мировой нефтяной рынок. По его словам, решение негативно скажется на энергобалансах в Европе. Песков подчеркнул, что, в отличие от европейских стран, США имеют свои ресурсы.

