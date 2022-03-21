В Кремле оценили решение ЕС о введении эмбарго на поставки российской нефти

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Европейского союза ввести эмбарго на поставки российской нефти.
"Действительно, насколько мы знаем, тема эмбарго на поставки нефти активно обсуждается. Эта тема очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет, причем повлияет очень серьезно вообще на мировой нефтяной рынок", – цитирует Пескова "Газета.ру".
Также, по его словам, решение негативно скажется на энергобалансах в Европе. Песков подчеркнул, что, в отличие от европейских стран, США имеют свои ресурсы.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил подготовку пятого пакета санкций против России и обсуждении возможности введения эмбарго на поставки российской нефти.
Обострению ситуации предшествовало то, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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