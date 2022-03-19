США рассматривают вопрос отключения России от GPS – Рогозин

12:57
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отключения России от навигационной системы GPS.
"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения РФ от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", – приводит слова Рогозина РИА Новости.
При этом он добавил, что не нужно переживать по этому поводу, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что против России ввели пять тысяч индивидуальных санкций. По его словам, это рекорд. Министр отметил, что Запад будет расширять ограничительные меры против Москвы. Лавров также подчеркнул, что иллюзия о том, РФ может полагаться на западных партнеров, теперь полностью разрушена.
Обострению ситуации предшествовало то, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров выразил надежду, что текущая аномальная ситуация между РФ и Украиной закончится
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