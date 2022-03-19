Рогозин заявил, что российская миссия на Марс пройдет без марсохода

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В российской миссии на Марс не будет марсохода, рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
По его словам, корпорация может отправить на Марс копию посадочной платформы, которая предназначалась для миссии ExoMars-2022.
"Повторить посадочный модуль "Казачок", который мы делали под миссию ExoMars, не представляет труда. Все чертежи есть, вся конструкторская документация, это наша работа", – приводит слова Рогозина РИА Новости.
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что посадочный модуль является самостоятельной научно-исследовательской станцией, поэтому данной платформы будет достаточно для реализации марсианской миссии.
Ранее правящий совет Европейского космического агентства принял решение отказаться от совместного с РФ участия в миссии ExoMars. После этого Рогозин заявил, что Россия осуществит эту экспедицию самостоятельно.
"Роскосмос" отправит собственную экспедицию на Марс
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