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наука

10:20

"Роскосмос" потребовал от партнеров по МКС снять введенные санкции

наука

Фото: depositphotos/3DSculptor

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил об отправке письменных обращений партнерам по Международной космической станции с требованием снять незаконно введенные санкции.

Письма направлены Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, Канадскому космическому агентству и Европейскому космическому агентству.

Рогозин в своем телеграм-канале также показал карту с возможными районами падения Международной космической станции в случае схода с орбиты. По его словам, наименьшую опасность разрушение станции предоставляет России.

"А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят псы войны, стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против "Роскосмоса", над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества", – отметил Рогозин.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

"Роскосмос" еще не принял решение о том, будет ли Россия продлевать работу на МКС

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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