Запуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb отменен

Фото: пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Запуск ракеты "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb с космодрома Байконур отменен. Он планировался на 5 марта. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Он поручил специалистам вернуть ракету в технический комплекс, а космические аппараты разместить в монтажно-испытательном корпусе на консервацию.
"Компания OneWeb не подчинилась нашим законным требованиям предоставить информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях, в том числе в интересах Пентагона и стран – членов НАТО", – сказал Рогозин на комиссии, которая транслировалась на сайте "Роскосмоса".
Также он отметил, что правительство Великобритании, ведя антироссийскую кампанию, продолжает оставаться в составе директоров компании OneWeb.
Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что "Роскосмос" не будет запускать ракету-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb, если до 21:30 4 марта не получит гарантии, что они будут использоваться только в гражданских целях.
В конце декабря 2021 года ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками стартовала с Байконура. Тогда все 36 спутников были успешно выведены на целевые орбиты. 10 февраля "Союз" с британскими спутниками OneWeb стартовал с космодрома Куру во французской Гвиане.
В "Роскосмосе" обозначили условие для запуска спутников OneWeb
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