Рогозин переименовался в поддержку российской спецоперации на Украине

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин переименовал свой телеграм-канал в поддержку специальной военной операции России на Украине.

Теперь его канал носит название "Рогоzин". Буква Z является знаком отличия военной техники РФ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал поддержать солдат, защищающих Донбасс, нанеся на свои автомобили знак Z. К акции поддержки присоединился и Кузбасс. Теперь название субъекта в официальных документах регионального правительства будут писать через латинскую букву Z.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

