Название Кузбасса будут писать через Z в поддержку спецоперации РФ на Украине

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Название Кузбасса в официальных документах правительства региона будут писать через латинскую букву Z. Данное решение принято в рамках инициированной главой региона Сергеем Цивилевым акции по поддержке спецоперации России на Украине.

"Z – в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. КуZбасс – Zа Родину", – приводит слова Цивилева пресс-служба правительства Кузбасса.

Уточняется, что акция "КуZбасс – Zа Родину" призвана поддержать ДНР и ЛНР, а также российских военных на Украине. Глава Кузбасса объяснил, что на фоне спецоперации РФ простые россияне столкнулись с волной фейков о действиях России за рубежом.

Как отмечает РИА Новости, ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал поддержать солдат, защищающих Донбасс, нанеся на свои автомобили знак Z. Сам он поступил аналогичным образом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

