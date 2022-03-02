В ЛНР сообщили об освобождении от украинских войск 40 населенных пунктов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила об освобождении 40 населенных пунктов, которые находились под контролем украинской армии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Он уточнил, что теперь под контролем ЛНР находятся населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая.

Также под контроль перешли Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская и Счастье.

Филипоненко добавил, что с начала спецоперации 34 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР.

Ранее военные РФ полностью взяли под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС, а также города Бердянск и Энергодар.

Кроме того, до этого глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что по его приказу силы сдерживания армии РФ приступили к боевому дежурству. Уточнялось, что речь идет о так называемой ядерной триаде России.

24 февраля Владимир Путин в своем обращении к народу заявил о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

До этого лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. 22 февраля Россия по просьбе республик признала их независимость и ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве.

Владимир Путин поручил обеспечить поддержание мира в республиках.

