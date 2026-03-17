Новости

Новости

17 марта, 18:33

Певица Виктория Дайнеко порадовалась массовым сбоям интернета в России

Фото: Legion-Media.com/PEOPLETALK

Певица Виктория Дайнеко в своем телеграм-канале позитивно отреагировала на массовые сбои мобильного интернета в России.

Она призналась, что в глубине души рада этому, потому что люди наконец начали общаться друг с другом, читать книги в метро и отвлеклись от бесконечного листания лент в соцсетях.

Артистка отметила, что понимает стресс тех, чья работа зависит от интернета, но добавила, что ее собственная жизнь до погружения в соцсети была гораздо насыщеннее: она чаще встречалась с друзьями, читала и играла в настольные игры.

При этом Дайнеко указала и на серьезный минус: проблемы со связью могут помешать людям вызвать скорую помощь в экстренной ситуации. По ее словам, она уже слышала о подобной проблеме.

Певица также в шутку предположила, что, возможно, пора вновь начинать устанавливать домашние телефоны.

В центре Москвы продолжают действовать ограничения на мобильную связь. Как пояснили в Кремле, они будут сохраняться до тех пор, пока это будет необходимо для защиты граждан.

По словам зампредседателя комитета по информполитике Андрея Свинцова, мобильный интернет вернется в крупные города России в течение недели или двух. По его словам, проблемы фиксировались на фоне перенастройки маршрутизации трафика.

