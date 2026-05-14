Момент въезда Infiniti в остановку на проспекте Мира попал на видео.

На кадрах виден автомобиль, который движется по краю дороги. В какой-то момент он врезается в остановку, после чего выезжает обратно на дорогу.

Об аварии стало известно вечером 14 мая. По предварительной информации, ДТП произошло на проспекте Мира в районе дома 48 – водитель не справился с управлением.

В результате пострадали три пешехода. На место происшествия выехали сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы, обстоятельства случившегося выясняются.

