Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 20:21

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

РИА Новости: солист Little Big Прусикин оставил в России долг почти на 100 тыс руб

Солист Little Big Прусикин оставил в России долг почти на 100 тыс рублей

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков (Илья Прусикин признан в РФ иноагентом)

Солист группы Little Big Илья Прусикин (признан в России иноагентом) оставил в России долг почти на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и налоговой службы, а также иные документы.

По данным приставов, в прошлом году в отношении музыканта возбудили исполнительное производство, но потом прекратили, так как не удалось найти активы должника. В настоящее время с Прусикина принудительно взыскивают штраф 40 тысяч рублей, назначенный по административному делу.

Как указано в материалах налоговой службы, исполнитель не выплатил еще 58 тысяч рублей налогов и госпошлину в размере 816 рублей. В общей сложности долг Прусикина составляет около 99 тысяч рублей.

Кроме того, музыкант перестал вести бизнес в РФ. Согласно юридическим документам, 12 мая ИП Прусикина было исключено из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Ранее в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом сына певицы Валерии Арсения Шульгина. Как говорится в судебных материалах, заявление подал кредитор Филипп Березовский 8 мая. Другие подробности не приводятся.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика