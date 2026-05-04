С рэпера OG Buda принудительно взыскали штраф за пропаганду наркотиков

Приставы принудительно взыскали с рэпера OG Buda (настоящее имя – Григорий Ляхов. – Прим. ред.) штраф за пропаганду наркотиков в его треках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы.

Сумма взыскания составила 50 тысяч рублей. Его, в частности, назначили за популяризацию запрещенных веществ в одном из клипов исполнителя, а также еще четырех песнях.

Согласно актуальным на 4 мая данным, у Ляхова не осталось долга по административному штрафу. При этом завершить исполнительное производство инстанция постановила 27 апреля.

В середине марта штраф по аналогичной статье получил рэпер Pharaoh (настоящее имя – Глеб Голубин. – Прим. ред.). Никулинский суд Москвы предписал ему выплатить 80 тысяч рублей за пропаганду употребления наркотиков в четырех композициях.

Постановление о назначении наказания вступило в силу 24 марта, однако исполнитель не выплатил штраф вовремя. В связи с этим 16 апреля суд выдал исполнительный документ на принудительное взыскание.