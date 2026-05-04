Daily Mail: в американском Огайо участились слухи о возвращении бигфута

Сообщения о встрече с бигфутом, мифическим человекообразным существом на подобие снежного человека, участились в американском штате Огайо. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на публикацию Daily Mail.

Журналисты утверждают, что жители северо-востока штата рассказывают о жутких встречах с криптидом, о необъяснимых звуках в лесу и об огромных следах, которые указывают на неопознанное существо.

На фото очевидцев видны следы, чья длина оценивается примерно в 43 сантиметра, что сильно больше среднего следа человеческой ноги. По разрозненным описаниям свидетелей, в штате якобы обитает высокая фигура ростом от 180 до 300 сантиметров с темными волосами.

По данным СМИ, из-за роста сообщений о бигфуте в Сети появляется все больше фотографий, которые сгенерированы нейросетями. Часть из фейковых снимков были созданы много лет назад, а другие – недавно. При этом власти не подтверждают присутствие неизвестных существ и не объявляли официальных расследований.

В январе в штате Вашингтон в США обнаружили останки двух охотников на сасквоча, североамериканской вариации снежного человека. Мужчины отправились на охоту за ним еще в декабре 2024 года, но так и не вернулись. В итоге мужчин нашли в лесной чаще в округе Скамейния.

Выяснилось, что охотники погибли из-за мороза. При этом, согласно местным законам, на этой территории нельзя причинять вред снежным людям, в противном случае нарушителей ждет лишение свободы, а также штраф.

