Почему люди никогда не перестанут верить в существование йети

Обозреватель Москвы 24 Николай Гринько – о нездоровом интересе к загадочному "родственнику" человечества и раскрытии одной из главных мистификаций.

Новостные сайты сообщают: Федеральное бюро расследований США впервые опубликовало досье об исследовании образцов, которые могли принадлежать снежному человеку. Еще в 1976 году Питер Берн, директор информационного центра, занимавшегося вопросом существования йети, направил ФБР запрос на проведение анализа 15 волос и тканей, происхождение которых было неизвестно. В порядке исключения и ради "научного исследования" ведомство дало добро. Однако результаты не оправдали надежд Берна: "В результате этих анализов было сделано заключение, что происхождение волос относится к семейству оленевых", – сообщает в письме Джей Кокрэн, ассистент директора отдела научного и технического обслуживания ФБР.



Снежный человек – одна из тех загадок, которым вроде бы давно найдено логичное объяснение. Но все равно из года в год находятся люди, утверждающие, что видели йети и даже общались с ними. Ученые регулярно поставляют доказательства невозможности их существования, а очевидцы с той же регулярностью заявляют, что видели гигантских волосатых полулюдей, находили отпечатки их ног и лежбища. В небольших музеях и частных коллекциях хранятся фрагменты шкуры, гипсовые отпечатки следов, но больше всего фотографий, аудиозаписей и видеороликов (правда, все они ужасного качества).

Самое известное киносвидетельство – короткий фильм, который в 1967 году сняли Роджер Паттерсон и Боб Гимлин в Северной Калифорнии. Рэй Уоллес, по заказу которого была сделана эта съемка, был владельцем строительной компании. Фирма вела стройку в глухих местах недалеко от гор Сьерра-Левада. Однажды рабочие обнаружили вокруг бульдозера 40-сантиметровые пятипалые следы; существо, оставившее их, делало полутораметровые шаги. Были вызваны репортеры, которые растрезвонили об этом во всех местных газетах. Позже появилась кинопленка, на которой, как утверждалось, запечатлена самка снежного человека, уходящая прочь от исследователей и даже поглядывающая в камеру. Десятилетиями эти кадры считались главным доказательством существования "бигфута", как его прозвали журналисты.

Однако после того как Уоллес скончался в возрасте 84 лет, его родственники рассказали правду. Дело в том, что жители окрестных поселков постоянно тащили со стройплощадки все, что плохо лежит. Уоллес решил припугнуть их с помощью легенды о неведомом чудовище. Для этого были изготовлены деревянные "лапы", которыми и были оставлены следы. Когда же миф потребовал подтверждения, приятели Уоллеса сняли фильм, в котором жена владельца компании в костюме обезьяны прогуливалась среди деревьев и булыжников. Сын Уоллеса признался, что были и другие кино- и фотоинсценировки.

Удивительно, но даже эти признания не оказали никакого влияния на легенду. Все время находятся очевидцы, организовываются исследовательские экспедиции, которые находят все новые и новые свидетельства. Все артефакты, которые были исследованы учеными, оказались не имеющими отношения к снежным людям. Кости гигантской кисти, хранящиеся в непальском монастыре, принадлежат человеку. Фрагмент кожи, покрытой шерстью, оказался медвежьим. Шерсть, о которой шла речь в начале статьи, – оленья. Но люди продолжают искать, очевидцы рассказывают о новых встречах, количество находок не уменьшается.

Интересно, что Советский Союз был единственной страной в мире, в которой поиском йети занимались при государственной поддержке. В 1957 году было проведено заседание президиума Академии Наук СССР с единственным пунктом повестки "о снежном человеке". Год спустя организовали специальную комиссию АН по изучению этого вопроса. Антропологи, биологи, приматологи и другие видные ученые придерживались версии, что йети – это доживший до наших дней ближайший родственник неандертальцев. Правда, исследования комиссии тоже ни к чему не привели.

Снежный человек уже давно вышел за рамки научной загадки. Сегодня это фольклорный персонаж. О нем снимают мультфильмы, его изображение штампуют на туристических открытках, фабрики шьют мягкие игрушки в виде йети. Бигфут активно работает на туристическую индустрию, завлекая любителей тайн туда, куда без легенды об огромной мохнатой обезьяне никто не поехал бы. Именно поэтому снежный человек будет жить вечно. Даже не смотря на то, что его никогда не существовало.

Хотя...