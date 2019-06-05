ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало досье об исследовании образцов, которые могли принадлежать снежному человеку.
В 1976 году директор информационного центра по поиску йети Питер Берн попросил ФБР провести анализ 15 образцов волос и ткани. Ведомство ответило согласием "в интересах научного исследования". Тем не менее выяснилось, что все образцы принадлежали животному из семейства оленевых.
Результаты тестов были изложены в письме ассистента директора отдела научного и технического обслуживания ФБР Джея Кокрэна. "Волосы, которые вы недавно отправили в лабораторию ФБР от лица информационного центра и выставки йети, были исследованы с помощью микроскопии проходящего и падающего света", – пишет он Питеру Берну. "В результате этих анализов было сделано заключение, что происхождение волос относится к семейству оленевых", – подытожил Кокрэн.
Сейчас 93-летний Берн по-прежнему не расстается с мечтой доказать факт существования снежного человека. Об этом он заявил 5 июня телеканалу CNBC. По его словам, за последние 50 лет он обнаружил в Гималаях две или три цепочки следов, которые могли оставить йети. При этом Берн признал, что следы могли принадлежать и индийским садху – отшельникам, отрекшимся от материальных наслаждений.
Ранее ФБР рассекретило документы, в которых изложена версия о бегстве Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. В них сказано, что глава Третьего рейха мог добраться до Южной Америки на подводной лодке.
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